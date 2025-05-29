Усилением радикального ислама стране беспокоит 80% французов - СМИ
09:30 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, эта тема тревожит 81% опрошенных. Из них 47% выразили «серьезную обеспокоенность» усилением радикального ислама. У 19% респондентов, напротив, это не вызывает никакого страха.
Исследование показало, что женщины чаще выражают тревогу (83%), чем мужчины (77%) по этому поводу.
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