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Усилением радикального ислама стране беспокоит 80% французов - СМИ

09:30 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство французов выразили обеспокоенность усилением радикального ислама во Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA для телеканала CNews.

Так, эта тема тревожит 81% опрошенных. Из них 47% выразили «серьезную обеспокоенность» усилением радикального ислама. У 19% респондентов, напротив, это не вызывает никакого страха.

Исследование показало, что женщины чаще выражают тревогу (83%), чем мужчины (77%) по этому поводу.



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