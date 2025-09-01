Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии
17:33 01.09.2025
Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, то во втором полугодии корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту. Об этом в преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, с начала года корпоративный кредитный портфель банков в России по данным на 1 августа вырос на 1% . "Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились", - подчеркнул топ-менеджер.
По его мнению, эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами.
