Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии

17:33

Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, то во втором полугодии корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту. Об этом в преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, с начала года корпоративный кредитный портфель банков в России по данным на 1 августа вырос на 1% . "Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились", - подчеркнул топ-менеджер.

По его мнению, эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами.