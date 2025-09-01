0
0
11
НОВОСТИ

Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии

17:33 01.09.2025

Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, то во втором полугодии корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту. Об этом в преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, с начала года корпоративный кредитный портфель банков в России по данным на 1 августа вырос на 1% . "Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились", - подчеркнул топ-менеджер.

По его мнению, эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:36 01.09.2025
Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%
0
16
17:32 01.09.2025
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
0
26
17:27 01.09.2025
Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
0
48
17:24 01.09.2025
Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО
0
58
17:23 01.09.2025
Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний
0
62
17:12 01.09.2025
Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»
0
91
17:00 01.09.2025
Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ
0
115
16:32 01.09.2025
Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»
0
160
16:12 01.09.2025
Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
0
201
16:00 01.09.2025
Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
0
222

Возврат к списку