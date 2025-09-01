0
Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%

17:36 01.09.2025

В период высокой ключевой ставки корпоративные клиенты всё чаще выбирают плавающие ставки, потому что такие кредиты позволяют бизнесу гибко реагировать на изменения рыночных условий. Их доля в портфеле Сбера выросла с 71% до 74% за год. Об этом зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Восточного экономического форума рассказал в интервью.

Вместе с тем Попов отметил, что Сбербанк ожидает изменение тренда в сторону роста доли кредитов по фиксированным ставкам, так как они снижаются вслед за ключевой.

