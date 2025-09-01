Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
17:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа прошла в резиденции российского лидера, которой на период пребывания Путина в Тяньцзине служит отель Ritz-Carlton.
После окончания мероприятий на площадке саммита ШОС+, Путин и его гость переместились в отель. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.
