0
0
17
НОВОСТИ

Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

17:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа прошла в резиденции российского лидера, которой на период пребывания Путина в Тяньцзине служит отель Ritz-Carlton.

После окончания мероприятий на площадке саммита ШОС+, Путин и его гость переместились в отель. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:36 01.09.2025
Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%
0
16
17:33 01.09.2025
Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии
0
23
17:27 01.09.2025
Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
0
48
17:24 01.09.2025
Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО
0
58
17:23 01.09.2025
Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний
0
62
17:12 01.09.2025
Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»
0
91
17:00 01.09.2025
Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ
0
115
16:32 01.09.2025
Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»
0
160
16:12 01.09.2025
Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
0
201
16:00 01.09.2025
Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
0
222

Возврат к списку