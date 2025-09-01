Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
17:27 01.09.2025
Кредитный портфель в валютах недружественных стран Сбер не наращивает. Об это преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РИА Новости.
"Динамика доли дружественных валют в корпоративном портфеле остается положительной, на текущий момент составляет примерно 53,5% валютного баланса", - сказал он.
Топ-менеджер отметил, что заметна эффективность усилий ЦБ по девалютизации — среди клиентов Сбербанка фиксируется рост интереса именно к рублевым привлечениям. "При этом есть клиенты, по-прежнему заинтересованные в валютных кредитах, но это прежде всего валюты дружественных стран", - уточнил он.
"Касательно активов в валютах из недружественных стран — это, можно сказать, историческое наследие, Сбер не наращивает кредитный портфель в таких валютах", - подчеркнул Попов.
