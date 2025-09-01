Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО
17:24 01.09.2025
Столичные предприниматели оказывают комплексную и системную поддержку участникам СВО, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, москвичи не только отправляют финансовые переводы и поставляют критически важную технику, но и шлют в зону боевых действий гуманитарные грузы, а также оказывают социальные услуги семьям военнослужащих.
Как отметил градоначальник, представитель одного московского маркетингового агентства собрал и направил на нужды СВО 55 млн руб., а также лично 23 раза съездил и доставил на фронт нужные вещи, оказав помощь нескольким бригадам и батальонам. «Предприниматель, участница спецпроекта "Время возможностей" организует регулярные сборы гуманитарной помощи для Донбасса. Предоставляет скидки на занятия детям участников специальной военной операции», - отметил Собянин, поблагодарив горожан за «неоценимую помощь фронту» и «готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой».
