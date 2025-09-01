0
0
46
НОВОСТИ

Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО

17:24 01.09.2025

Столичные предприниматели оказывают комплексную и системную поддержку участникам СВО, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, москвичи не только отправляют финансовые переводы и поставляют критически важную технику, но и шлют в зону боевых действий гуманитарные грузы, а также оказывают социальные услуги семьям военнослужащих.

Как отметил градоначальник, представитель одного московского маркетингового агентства собрал и направил на нужды СВО 55 млн руб., а также лично 23 раза съездил и доставил на фронт нужные вещи, оказав помощь нескольким бригадам и батальонам. «Предприниматель, участница спецпроекта "Время возможностей" организует регулярные сборы гуманитарной помощи для Донбасса. Предоставляет скидки на занятия детям участников специальной военной операции», - отметил Собянин, поблагодарив горожан за «неоценимую помощь фронту» и «готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:36 01.09.2025
Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%
0
16
17:33 01.09.2025
Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии
0
23
17:32 01.09.2025
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
0
26
17:27 01.09.2025
Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
0
48
17:23 01.09.2025
Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний
0
62
17:12 01.09.2025
Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»
0
91
17:00 01.09.2025
Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ
0
115
16:32 01.09.2025
Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»
0
160
16:12 01.09.2025
Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
0
201
16:00 01.09.2025
Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
0
222

Возврат к списку