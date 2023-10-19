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НОВОСТИ

"Роснефть" и CNPC будут сотрудничать в сфере обучения

14:41 19.10.2023

На V Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и обучения. Документ предусматривает возможность обучения по программам дополнительного образования сотрудников компаний в ведущих образовательных организациях и корпоративных учебных центрах РФ и КНР по приоритетным направлениям бизнеса. Среди них названы бурение и внутрискважинные работы, повышение эффективности технологических процессов разведки и добычи, нефтепереработка и нефтегазохимия, промышленная безопасность и охрана труда, углеродный менеджмент и экология. Также стороны планируют проводить совместные круглые столы, стажировки, конференции для обмена знаниями и опытом.

 «Роснефть» и CNPC уже несколько лет организуют для своих сотрудников перекрестные стажировки на базе дочерних обществ и ведущих научно-исследовательских центров по проектному менеджменту, управлению разработкой и добычей месторождений, повышению нефтеотдачи, энергоэффективности, бурению, промышленной безопасности. Сейчас компании прорабатывают возможность расширения сотрудничества в области реализации совместных образовательных программ.

Напомним, «Роснефть» и CNPC - соорганизаторы Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, учрежденного по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.  «Роснефть» и CNPC сотрудничают уже 20 лет, развивая энергодиалог между Россией и Китаем.

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