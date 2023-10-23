Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг из-за Палестины
09:20 23.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после того, как она высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом сообщил портал Ynet.
«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в министерстве.
Ранее Тунберг публично высказалась в поддержку палестинцев и провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. На своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter) она выразила мнение, что «миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских» после обострения ситуации вокруг сектора Газа.
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