Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг из-за Палестины

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после того, как она высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом сообщил портал Ynet.

«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в министерстве.

Ранее Тунберг публично высказалась в поддержку палестинцев и провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. На своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter) она выразила мнение, что «миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских» после обострения ситуации вокруг сектора Газа.