Протестующие не дали премьеру Канады спокойно поужинать в ресторане

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать ужин в одном из ресторанов Ванкувера, после того как в него зашла группа протестующих, требовавшая от властей страны более активно выступать за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета National Post в своей электронной версии.

Инцидент произошел во вторник поздно вечером. На размещенном видеоролике можно увидеть, как Трюдо в сопровождении охраны спешно покидает ресторан. Протестующие при этом скандируют лозунги «Позор тебе», «Кровь на твоих руках», «Ты убиваешь детей» и «Немедленное прекращение огня».