Протестующие не дали премьеру Канады спокойно поужинать в ресторане
21:30 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инцидент произошел во вторник поздно вечером. На размещенном видеоролике можно увидеть, как Трюдо в сопровождении охраны спешно покидает ресторан. Протестующие при этом скандируют лозунги «Позор тебе», «Кровь на твоих руках», «Ты убиваешь детей» и «Немедленное прекращение огня».
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