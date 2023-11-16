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Цены на новостройки в РФ за три года выросли почти вдвое — Набиуллина

15:00 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на новостройки в среднем по России за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Это в два раза выше темпов роста зарплат за те же три года, подчеркнула она.

«Кредитование населения растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть», — сказала Набиуллина.

Это провоцирует рост стоимости жилья. «В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%. То есть практически удвоились, это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — отметила она.

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