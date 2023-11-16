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Володин предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от зарплат в регионе

15:32 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных процентных ставок по ипотеке в зависимости от уровня средней зарплаты в субъекте федерации. Об этом он заявил в ходе рассмотрения основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП), которые представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Вот, депутаты предлагают, что касается ипотеки, рассмотреть возможность ее дифференциации в привязке к средней зарплате по регионам. Потому что у нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка, ставка кредитов — она одинакова. Да, есть у нас социальные вопросы, есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов, есть ипотека льготная для жителей, проживающих в селе. Но, допустим, Кострома, Костромская область, города Костромской области и Москва. Заработная плата в Москве отличается в разы от заработной плате в Костроме. И так же, если сравнивать с другими регионами», — отметил он.

По мнению Володина, процент по ипотечным кредитам в регионах «должен быть другим». «Он должен быть ниже в сравнении, чем в тех регионах, где средняя заработная плата выше. А там, где средняя зарплата ниже, соответственно, он должен быть ниже. По нашему мнению, это, с одной стороны, позволит более активно гражданам участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ», — подчеркнул Володин. «И потом это хорошо скажется на развитии самих регионов. Будут строить жильё у себя в регионе, будут оставаться не только в субъектовых центрах, но и в малых городах», — полагает председатель Госдумы.

По предложению Володина депутаты поручили руководителям профильных комитетов заняться работой в этом направлении.

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