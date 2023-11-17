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Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля — Матвиенко

14:12 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия с 8 февраля 2024 года перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, ассамблее это не нанесет никого урона, а самой республике грозит огромными потерями. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Бишкеке.

«После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы», — сказала спикер Совфеда.

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