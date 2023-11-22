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Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию с установкой сожженного российского танка в Хельсинки

12:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на фоне осложнения ситуации на российско-финской границе опубликовал новый твит, высмеивающий политику Хельсинки.

«Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они все равно вломились через нашу границу на велосипедах», — процитировал замглавы СБ на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter) диалог двух вымышленных персонажей.

Медведев не первый раз обращается к этим героям, изображения которых сгенерированы нейросетью. Ранее беседами Пекки и Матти он иллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в НАТО и нынешнего отношения Хельсинки к Москве.

В данном же твите речь идет о демонстрации, организованной проукраинскими обществами Финляндии. Они поставили в Хельсинки на площади напротив парламента привезенный из Эстонии сожженный российский танк Т-72. Посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту протеста, назвав акцию кощунственной и обратив внимание на потворство финских властей ей.

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