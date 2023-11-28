Чешский министр подтвердил просьбу к ЕС об исключении российской стали из списка санкций
11:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок.
«В текущей ситуации в строительной промышленности, например при сооружении мостов, мы не сможем обойтись без нее (стали из РФ — прим. ТАСС)», — приводит слова министра портал Euractiv. Чехия надеется, что ЕС пойдет на исключение стали из-под действия санкций против России, добавил Сикела. Портал уточняет, что речь идет в первую очередь о толстолистовой стали.
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