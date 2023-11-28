0
0
144
НОВОСТИ

Чешский министр подтвердил просьбу к ЕС об исключении российской стали из списка санкций

11:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок.

«В текущей ситуации в строительной промышленности, например при сооружении мостов, мы не сможем обойтись без нее (стали из РФ — прим. ТАСС)», — приводит слова министра портал Euractiv. Чехия надеется, что ЕС пойдет на исключение стали из-под действия санкций против России, добавил Сикела. Портал уточняет, что речь идет в первую очередь о толстолистовой стали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 28.11.2023
Власти финского города Турку выкупят здание бывшего генконсульства РФ
0
37
12:20 28.11.2023
Недавние шаги США против Азербайджана серьезно навредили двусторонним отношениям — Алиев
0
67
12:05 28.11.2023
Банки РФ вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии — Набиуллина
0
88
12:00 28.11.2023
Иран и страны ОДКБ поддержали проведение евразийского аналога «Оскара» — Михалков
0
101
11:32 28.11.2023
Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов остаются высокими — ЦБ
0
148
11:05 28.11.2023
В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост главы альянса — AFP
0
177
11:00 28.11.2023
Арабские СМИ утверждают, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа
0
180
10:32 28.11.2023
РФ стремится минимизировать гибель гражданских лиц в рамках СВО - экс-аналитик ЦРУ
0
205
10:20 28.11.2023
В Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях
0
200
10:05 28.11.2023
Интерпол поддерживает связь с МВД РФ, Россия важна для организации — президент
0
223

Возврат к списку