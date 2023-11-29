Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы, подтвердил Нетаньяху
18:40 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль возобновит проведение военной операции в секторе Газа сразу по завершении текущей гуманитарной паузы. Это намерение подтвердил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«За последнюю неделю мы добились огромного успеха — возвращения многих десятков наших похищенных. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо, но мы добились этого. Однако в последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения наших заложников? И ответ на это — однозначно да», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.
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