Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы, подтвердил Нетаньяху

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль возобновит проведение военной операции в секторе Газа сразу по завершении текущей гуманитарной паузы. Это намерение подтвердил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«За последнюю неделю мы добились огромного успеха — возвращения многих десятков наших похищенных. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо, но мы добились этого. Однако в последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения наших заложников? И ответ на это — однозначно да», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.