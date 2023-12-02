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НОВОСТИ

Новый аэропорт в Республике Алтай позволит вдвое увеличить турпоток на курорт Сбера «Манжерок»

17:50 02.12.2023

Новый аэропорт Горно-Алтайска (Республика Алтай) позволит увеличить турпоток на курорт Сбера «Манжерок» до 1,2 млн человек в год. Об этом сообщил журналистам на открытии курорта глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, банк сформировал большую команду, которая занимается предпроектными исследованиями по строительству нового терминала. «По нашим оценкам, когда будут решены вопросы собственности, примерно год займет проектирование, два года – строительство, примерно через три года появится новый аэропорт», – рассказал Герман Греф.

Он отметил, что сейчас аэропорт рассчитан на 100 тыс. пассажиров в год, а примет по итогам 2023 года 600 тыс. человек. «Мы будем строить аэропорт примерно на 1,2-1,3 млн пассажиров. В этом году наш курорт примет 600 тыс. человек. Считаем, что поток удвоится. Примерно 1,2 млн мы будем принимать в год», – отметил Греф.

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