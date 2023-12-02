С 2024 года переход на электронные медкарты в РФ станет обязательным — Мурашко

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход на электронные медицинские карты в России со следующего года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты — прим. ТАСС) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. <…> Отказ от бумаги — это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента», — сказал он на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Мурашко пояснил, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту «с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам».

«В целом будущее первичной медико-санитарной помощи — это, конечно же, доступность для населения и отказ от бумаги. <…> Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, — он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — добавил министр.