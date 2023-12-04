Нейросеть Сбера Kandinsky нарисовала дракона для памятной монеты
16:18 04.12.2023
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Монета выпущена в преддверии Нового 2024 года, который по восточному календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Впервые в истории банка дизайн монеты был создан нейросетью Сбера Kandinsky и воплощен в серебре 925 пробы.
В восточной традиции дерево считается элементом роста, успеха и развития. Изображение дракона на памятной монете выполнено в зеленом и золотом цветах. Зеленый цвет символизирует энергию, а золотой олицетворяет благосостояние и изобилие. Это мифическое существо также символизирует благородство, надежду на светлое будущее, удачу.
«У нас возникла идея совместить такой древний артефакт как монета и самые современные технологии в одном продукте, который будет символизировать связь времен и вызывать позитивные эмоции у людей, – рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Так появилась монета с символом наступающего года драконом, изображение которого создано нейросетью Сбера Kandinsky. Сувенир станет отличным подарком для родных, друзей, коллег и особенно для коллекционеров в преддверии праздников».
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