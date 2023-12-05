Сбер обеспечил 100-процентную защиту своих объектов благодаря новым технологиям

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Сберу удается обеспечить 100-процентную защиту своих объектов благодаря новым технологиям и эффективному взаимодействию с правоохранительными органами. Об этом заявил руководитель Управления комплексной безопасности банка Михаил Федоров на форуме «Безопасность 365», прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках ежегодной Международной выставки безопасности Sfitex 2023.

«Еще десять лет назад совершалось более 700 нападений на объекты банка в год,– напомнил Михаил Федоров. – Но за 10 лет ситуация в корне изменилась. В 2023 нападений стало в 16 раз меньше и злоумышленникам не удалось похитить у банка деньги или ценности. Все это – результат системной работы, которую мы вели на протяжении этих лет и которую будем продолжать развивать в будущем».

По его словам, банк активно внедряет инструменты, основанные на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), например, предиктивную аналитику, а используемые ИИ-модели позволяют прогнозировать, где с большей долей вероятности возникнет инцидент безопасности. «Мы активно развиваем технологии компьютерного зрения, позволяющие автоматически выявлять нестандартное поведение на объекте банка и сигнализировать о нем в Центр охраны и реагирования», – добавил представитель Сбера.

Важным сдерживающим фактором является принцип неотвратимости наказания, подчеркнул он. «В результате совместных действий Службы безопасности Сбера и правоохранительных органов с начала года задержаны все злоумышленники, пытавшиеся совершить нападения на банк или применить мошеннические схемы в адрес его клиентов», – рассказал Михаил Федоров.