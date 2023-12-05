Сбер обеспечил 100-процентную защиту своих объектов благодаря новым технологиям
13:42 05.12.2023
Сберу удается обеспечить 100-процентную защиту своих объектов благодаря новым технологиям и эффективному взаимодействию с правоохранительными органами. Об этом заявил руководитель Управления комплексной безопасности банка Михаил Федоров на форуме «Безопасность 365», прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках ежегодной Международной выставки безопасности Sfitex 2023.
«Еще десять лет назад совершалось более 700 нападений на объекты банка в год,– напомнил Михаил Федоров. – Но за 10 лет ситуация в корне изменилась. В 2023 нападений стало в 16 раз меньше и злоумышленникам не удалось похитить у банка деньги или ценности. Все это – результат системной работы, которую мы вели на протяжении этих лет и которую будем продолжать развивать в будущем».
По его словам, банк активно внедряет инструменты, основанные на технологиях искусственного интеллекта (ИИ), например, предиктивную аналитику, а используемые ИИ-модели позволяют прогнозировать, где с большей долей вероятности возникнет инцидент безопасности. «Мы активно развиваем технологии компьютерного зрения, позволяющие автоматически выявлять нестандартное поведение на объекте банка и сигнализировать о нем в Центр охраны и реагирования», – добавил представитель Сбера.
Важным сдерживающим фактором является принцип неотвратимости наказания, подчеркнул он. «В результате совместных действий Службы безопасности Сбера и правоохранительных органов с начала года задержаны все злоумышленники, пытавшиеся совершить нападения на банк или применить мошеннические схемы в адрес его клиентов», – рассказал Михаил Федоров.
НОВОСТИ
- 14:00 05.12.2023
- Номинация Time не имеет для Путина особого значения — Песков
- 13:47 05.12.2023
- Персональные цифровые ассистенты для врачей и пациентов помогут повысить продолжительность жизни
- 13:45 05.12.2023
- 100-тысячный посетитель павильона Сбера на ВДНХ получил в подарок умные устройства
- 13:40 05.12.2023
- Россия нарастила нефтегазовые доходы в ноябре на 10,9%
- 13:25 05.12.2023
- Размещение систем вооружения по периметру границ стран ОДКБ неприемлемо — декларация
- 13:17 05.12.2023
- Франция присоединилась к санкциям против главы ХАМАС
- 12:50 05.12.2023
- В России за неделю выросло число госпитализаций с COVID-19
- 11:32 05.12.2023
- Президент Ирана посетит Москву
- 11:20 05.12.2023
- В США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств — WP
- 11:05 05.12.2023
- Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины — министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать