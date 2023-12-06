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НОВОСТИ

Военные РФ, проникнув в тыл ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад оружия НАТО

09:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки позволяют нам скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в их тыловые районы. Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих, либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить на месте наблюдателей», — цитирует российское военное ведомство старшего разведчика с позывным Фролл.

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