Военные РФ, проникнув в тыл ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад оружия НАТО
09:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«Погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки позволяют нам скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в их тыловые районы. Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих, либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить на месте наблюдателей», — цитирует российское военное ведомство старшего разведчика с позывным Фролл.
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