Германия не является союзником Украины - Писториус
10:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что существуют задержки с поставками оружия на Украину, но в то же время подчеркнул, что мощности будут наращены как можно скорее. Он также отметил, что ФРГ не является союзником Киева.
"Мы доставляем то, что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнеров", - заявил Писториус в интервью телеканалу ZDF, напомнив, что ФРГ является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. "Сейчас у нас есть проблема: хорошо известно, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо", - констатировал он. При этом министр заметил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. "Однако оборонная промышленность наращивает мощности везде, где только может", - заверил Писториус.
"Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", - указал он, добавив, что требуется время для того, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы затем иметь возможность производить быстро и оперативно. В качестве примера глава Минобороны ФРГ привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которое Германии пришлось возобновить. "Мы говорим о сроках, которые можно ускорить, но нельзя полностью отменить", - резюмировал министр.
Писториус отметил, что Германия не является союзником Украины и, следовательно, не состоит в альянсе. Вместе с тем он сказал, что Россия продолжает производить, несмотря на санкции, "хотя и не самый современный материал". Ход конфликта, как считает глава оборонного ведомства ФРГ, трудно предсказать. "Вот почему важно и необходимо делать ставку прежде всего на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы", - заключил Писториус.
Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.
НОВОСТИ
- 11:20 06.12.2023
- КНР требует от США не потворствовать «независимости Тайваня» — Ван И
- 11:05 06.12.2023
- В ЕС не поддерживают план по финансированию Украины за счет замороженных активов РФ
- 11:00 06.12.2023
- Нет сомнений, что США вот-вот бросят Украину — американский сенатор
- 10:32 06.12.2023
- Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена
- 10:20 06.12.2023
- Гайана в контакте с военными США после заявлений Мадуро о спорной территории — президент
- 10:05 06.12.2023
- США и Швеция подписали соглашение о военном сотрудничестве
- 09:32 06.12.2023
- США передали РФ предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто — Госдеп
- 09:20 06.12.2023
- Республиканцы и демократы поспорили на брифинге по Украине
- 09:05 06.12.2023
- Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля
- 09:00 06.12.2023
- Военные РФ, проникнув в тыл ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад оружия НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать