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США не поспевают за Китаем по темпам строительства флота — WSJ

16:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки не поспевают за КНР по темпам строительства военных кораблей из-за нехватки производственных мощностей и недостаточного финансирования ВПК. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам аналитика бюджетного управления Конгресса США Эрика Лабса, Китай может заменять потерянные корабли гораздо быстрее, поскольку у США «просто нет промышленных мощностей для строительства кораблей в больших объемах в краткие сроки». Он уточнил, что за последние два года военно-морской флот КНР принял на вооружение 17 новых крейсеров и эсминцев, на что у США в нынешних условиях ушло бы «не менее шести лет». «С точки зрения промышленной конкуренции и судостроения Китай находится там, где были США на ранних этапах Второй мировой войны», — резюмировал Лабс.

По словам эксперта Центра стратегических и международных исследований США (CSIS, Center for Strategic and International Studies) Синтии Кук, нехватка мощностей обусловлена тем, что власти США после холодной войны сократили финансирование ВПК и сфокусировались на малозатратных производствах, лишив крупных подрядчиков «возможности нарастить производственные мощности». Издание также отметило, что производители оборонной продукции страдают от «постоянных перерасходов средств и задержек».

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