Жителя Тюменской области задержали по делу о госизмене в пользу Украины — УФСБ
10:20 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Тюменской области задержан по делу о государственной измене, он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ России по Тюменской области.
«РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — сообщил собеседник агентства.
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