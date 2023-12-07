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Жителя Тюменской области задержали по делу о госизмене в пользу Украины — УФСБ

10:20 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Тюменской области задержан по делу о государственной измене, он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ России по Тюменской области.

«РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — сообщил собеседник агентства.

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