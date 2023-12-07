Ученица устроила стрельбу в брянской гимназии, есть жертвы
11:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. ЧП произошло в гимназии № 5. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник агентства.
Устроившая стрельбу ученица покончила с собой, ранения получили три человека. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран.
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