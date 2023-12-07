Ученица устроила стрельбу в брянской гимназии, есть жертвы

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. ЧП произошло в гимназии № 5. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник агентства.

Устроившая стрельбу ученица покончила с собой, ранения получили три человека. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран.