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НОВОСТИ

Ученица устроила стрельбу в брянской гимназии, есть жертвы

11:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. ЧП произошло в гимназии № 5. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник агентства.

Устроившая стрельбу ученица покончила с собой, ранения получили три человека. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран.

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