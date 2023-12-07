В 2024 году борьба с англосаксонским порядком усилится, станет повсеместной — Нарышкин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проявления борьбы с англосаксонским миропорядком усилятся в 2024 году, они будут наблюдаться повсюду — от постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной в журнале «Разведчик».

«Очевидно, что предстоящий год на мировой арене пройдет под знаком дальнейшего усиления противоборства между двумя обозначенными выше геополитическими принципами: англосаксонским, или островным, „разделяй и властвуй“ и прямо антагонистичным ему континентальным „объединяй и веди“, — указал глава СВР.

Он пояснил, что в 2024 году проявления этого ожесточенного противостояния будут наблюдаться во всех регионах мира: «от наиболее значимого для нас постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана».