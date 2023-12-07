Премьер Фицо считает неправильным, что дипломаты Словакии и России «ни с кем не встречаются»
20:28 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Словакия имела и будет иметь дружеские отношения с каждой страной, в этом заинтересованной, — сказал премьер, слова которого приводит Словацкое телевидение. — Отвергаю представление, что России не существует. Она была, есть и будет».
После завершения конфликта на Украине должна произойти «значительная стандартизация отношений с РФ», считает глава правительства. Сейчас, по словам Фицо, контакты сведены до минимума.
«Россия была значимым партнером Словакии, но сегодня наши отношения практически мертвы. Посольство [Словакии] в Москве, как и [дипломатическое] представительство России в Братиславе, находятся в полной изоляции. Они ни с кем не встречаются. Это, думаю, неправильно. Мы должны говорить друг с другом. Без этого не произойдет продвижения [в наших отношениях]», — уверен Фицо.
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