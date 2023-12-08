США добиваются, чтобы РФ в 2024 г. пошла на приемлемые для Украины переговоры — Белый дом
09:05 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты добиваются того, чтобы России в конце будущего года пришлось пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях. Об этом сообщил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
«Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они (россияне — прим. ТАСС) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», — заявил представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института.
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