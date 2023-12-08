Палестинский премьер готов привлечь ХАМАС к созданию государства — Bloomberg
10:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает возможным привлечение радикального движения ХАМАС к созданию независимого палестинского государства, включающего сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Об этом он сообщил агентству Bloomberg.
«ХАМАС до 7 октября — это одно, а после [произошедшего] — другое», — отметил глава правительства. — Если они (сторонники движения — прим. ТАСС) готовы прийти к соглашению и принять политическую платформу Организации освобождения Палестины, тогда есть возможность для диалога». «Палестинцы не должны быть разделены», — сказал Штайе. Он полагает, что цель Израиля разгромить ХАМАС нереалистична и что представители движения должны войти в новую руководящую структуру.
Палестинская администрация обсуждает с официальными лицами США перспективный план управления сектором Газа после окончания конфликта, проинформировал премьер. Стороны согласились, по данным агентства, с тем, что «Израилю не следует повторно оккупировать сектор Газа, создавать на его территории буферную зону или изгонять палестинцев».
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