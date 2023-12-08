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НОВОСТИ

ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

16:12 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника», — говорится в сообщении.

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