ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
16:12 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника», — говорится в сообщении.
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