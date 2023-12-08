ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника», — говорится в сообщении.