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Винер считает, что россиянам не стоит выступать на Олимпиаде в Париже после допуска МОК

20:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями допуска до Олимпийских игр в Париже, поскольку выступать на соревнованиях без флага и гимна страны является унижением. Такое мнение ТАСС высказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Я уже все сказала в октябре на заседании Совета по спорту при президенте, — отметила Винер. — Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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