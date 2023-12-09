Армяне могут жить в Карабахе, но должны принять гражданство Азербайджана - Алиев

10:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армяне, желающие жить в Карабахе, должны подать документы на получение гражданства Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев.

«Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной. Для того чтобы вернуться, им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства», — отметил Алиев в интервью телеканалу Euronews.

Решение покинуть Азербайджан было собственным решением выехавших, добавил он. «Наше публичное общение с карабахскими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались. Мы открыто заявили об этом. И в своем обращении к азербайджанскому народу после окончания антитеррористической операции я сказал, что они могут остаться», — подчеркнул Алиев.