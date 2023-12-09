Армяне могут жить в Карабахе, но должны принять гражданство Азербайджана - Алиев
10:17 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армяне, желающие жить в Карабахе, должны подать документы на получение гражданства Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев.
«Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной. Для того чтобы вернуться, им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства», — отметил Алиев в интервью телеканалу Euronews.
Решение покинуть Азербайджан было собственным решением выехавших, добавил он. «Наше публичное общение с карабахскими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались. Мы открыто заявили об этом. И в своем обращении к азербайджанскому народу после окончания антитеррористической операции я сказал, что они могут остаться», — подчеркнул Алиев.
НОВОСТИ
- 11:00 09.12.2023
- Китайские археологи обнаружили рисовое поле, которому более пяти тыс лет
- 10:50 09.12.2023
- Страны ЕС пришли к соглашению по закону об использовании ИИ
- 09:00 09.12.2023
- КНДР собирается в ближайшее время расшить группировку спутников-шпионов
- 22:40 08.12.2023
- В 21 регионе России будут 40-градусные морозы в выходные
- 22:00 08.12.2023
- Треть россиян ожидает улучшения условий жизни в течение года - опрос
- 21:20 08.12.2023
- Парламент Болгарии отклонил вето президента на соглашение с Украиной о бронетранспортерах
- 20:40 08.12.2023
- Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% против 6,69% в октябре
- 20:00 08.12.2023
- Винер считает, что россиянам не стоит выступать на Олимпиаде в Париже после допуска МОК
- 19:26 08.12.2023
- Слово года 2023 по мнению издательства Оксфордского Университета - Rizz, сокращенно от Charisma (Харизма)
- 19:20 08.12.2023
- В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн — исследование ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать