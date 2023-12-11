В новом разделе «Госуслуг» собраны все сервисы для людей с инвалидностью

15:45

На портале госуслуг Минцифры России запустило специальный раздел, в котором собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на самые популярные вопросы по этой теме. Разработать концепцию и наполнить раздел помогли эксперты Сбера.

Ресурс рассказывает, как оформить инвалидность, какие есть меры поддержки и реабилитационные программы, возможности санаторно-курортного лечения: путевки, оплата проезда. Там же можно проверить, зарегистрирован ли автомобиль в реестре людей с инвалидностью, положена ли ему отдельная парковка и даже скачать специальный знак. Кроме того, в разделе собрана вся информация о справках, которые необходимы людям с инвалидностью, и база вакансий, структурированная по типу нарушений здоровья.

Раздел стал очередным этапом работы суперсервиса «Онлайн-помощь при инвалидности». Это один из шести суперсервисов, реализуемых с участием экспертной группы Сбера при Минцифры. Уже запущены такие сервисы, как выбор и заказ технических средств реабилитации, оформление парковки, расширен функционал личного кабинета за счет раздела со сведениями об инвалидности и обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

«Сбер обладает широкой экспертизой в этом вопросе, – отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский. – Для нового ресурса наша команда готовила разделы «Оформление инвалидности» и «Частые вопросы», калькулятор и справочник мер поддержки. В первый месяц работы обновленного информационного сервиса им воспользовались 10 тыс. человек. Также мы начали разрабатывать сервис для онлайн-консультаций людей с инвалидностью на основе нейросетевой модели Сбера GigaChat. Искусственный интеллект сможет моментально отвечать на вопросы о положенных выплатах с учетом региональной специфики».