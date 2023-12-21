Пол Уилан, осужденный в РФ за шпионаж, заявил, что США бросили и предали его
09:32 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году, обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина.
«Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Поэтому они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!» — сказал Уилан в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, назвав происходящее «серьезным предательством» со стороны Вашингтона.
По словам Уилана, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В декабре прошлого года Бута, который провел в американской тюрьме 14 лет, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. «Очень большой стресс — знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они совершили все эти ошибки. По сути, мне здесь бросили», — заявил Уилан корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд, которая отмечает, что еще никогда в разговорах с ней он не был настолько пессимистичен. «Я крайне обеспокоен. После каждого нового случая [задержания граждан США в России] мой отодвигается в очереди все дальше и дальше», — добавил Уилан, по словам которого все обещания властей США «оказались пустыми».
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