Правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в Германии — DPA

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкое правительство приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

Законопроект подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и «подлежащие к исполнению элементы», которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. Женщины могут делать это добровольно.

Власти намерены сделать службу в армии привлекательнее. С этой целью предполагается увеличить жалованье, оплачивать для новобранцев ряд услуг, например, получение водительских прав, расширить возможности профессионального роста и повышения квалификации, облегчить доступ к языковым курсам и спортивным объектам. Те, кто решат и дальше связать свою жизнь с армией, получат дополнительные выплаты.

В законопроекте сформулированы и условия, при которых предусматривается возвращение к всеобщей воинской повинности. Это будет возможно при ухудшении ситуации с безопасностью или нехватке добровольцев для обеспечения обороны страны и выполнения задач в НАТО.