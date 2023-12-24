Америка выдвинула претензии на шельф в Арктике площадью около миллиона кв. км - СМИ

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Россия и Канада также претендуют на часть территории в этой зоне, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, администрация президента Джо Байдена «значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии». Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента США, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США.

Агентство отмечает, что расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море. Этот район приобретает «все большее стратегическое значение», на него также претендуют Россия и Канада, добавляет Bloomberg.