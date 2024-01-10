Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек

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По данным сервиса недвижимости «Домклик», с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал 75,3 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 276,6 млрд руб. Основным драйвером спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 48,0 тыс. кредитов на 210,9 млрд руб.

В топ-5 льготных программ по количеству выдач вошли:

– «Семейная ипотека» – 21,7 тыс. на 97,9 млрд руб.;

– «Господдержка» – 21,5 тыс. на 84,3 млрд руб.;

– «Ипотека для IT» – 2,1 тыс. на 15,9 млрд руб.;

– «Арктическая ипотека» – 1,9 тыс. на 9 млрд руб.;

– «Дальневосточная ипотека» – 0,6 тыс. на 2,7 млрд руб.

Аналитики Домклик отметили, что «Семейная ипотека» после долгого перерыва вновь вышла на первое место по количеству выдач, опередив «Господдержку» – традиционно самую популярную программу. До этого «Семейная ипотека» лидировала с февраля по апрель 2023 года, когда из-за расширения условий она стала доступной большему числу россиян, что увеличило спрос.

Кроме того, новая программа – «Арктическая ипотека» – уже обогнала по востребованности «Дальневосточную ипотеку». Возможно, в 2024 году покупательский интерес продолжит смещаться в сторону арктических регионов, предполагают аналитики.

«Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано в Московской области – 6,1 тыс. и Москве – 4,8 тыс., – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. – Также в пятерку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край – 4,6 тыс., Санкт-Петербург – 3,7 тыс. и Тюменская область – 3 тыс.».