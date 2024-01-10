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Испания стала главным в ЕС покупателем российского СПГ в 22–23 г - Посол РФ в Мадриде

20:40 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в декабре 2023 года заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

По ее информации, в последний месяц года королевство закупило у РФ эквивалент 5 481 ГВт-ч СПГ. Так, в декабре на Россию пришлось более 20% от общего объема приобретенного Испанией газа. За весь 2023 год королевство приобрело 72 690 ГВт-ч СПГ у РФ по сравнению с 53 859 ГВт-ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего прошлого года Россия заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию после Алжира и США.

Как заявлял корреспонденту ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022–2023 годах.

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