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НОВОСТИ

Ранним утром 14 февраля температура воздуха в Москве может опуститься до -30С - Вильфанд

23:31 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве в ночные и утренние часы воскресенья может снизиться до минус 30 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. В ночные и утренние часы 14 января местами в Москве ожидается сильный мороз — минус 30 градусов», — сказал он.

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