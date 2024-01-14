Ранним утром 14 февраля температура воздуха в Москве может опуститься до -30С - Вильфанд

23:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве в ночные и утренние часы воскресенья может снизиться до минус 30 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. В ночные и утренние часы 14 января местами в Москве ожидается сильный мороз — минус 30 градусов», — сказал он.