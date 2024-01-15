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Палестина потребует в судах возмещения от Израиля всех разрушений в секторе Газа — премьер

20:40 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестина потребует в международных судах, чтобы Израиль полностью возместил все, что он разрушил в секторе Газа. Об этом заявил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, выступая на заседании правительства.

«Необходимо принятие срочного решения Международного суда ООН, чтобы остановить продолжающуюся 101 день подряд агрессию против сектора Газа, который подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства», — приводит его слова информационное агентство WAFA.

«Мы потребуем, чтобы Израиль в международных судах возместил полную стоимость всего, что он разрушил в секторе Газа, и понес полную ответственность за жизни наших людей, против которых он совершил преступления», — подчеркнул Штайе.

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