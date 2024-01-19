ГД обратится к парламенту Франции в связи с направлением наемников на Украину — Володин
09:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на ближайшем пленарном заседании намерена обратиться к парламенту Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину. <…> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами», — отметил он.
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