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НОВОСТИ

Новым послом РФ в Японии назначен Николай Ноздрев

18:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева послом России в Японии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Николай Ноздрев родился в 1971 году. В 1994-м окончил МГИМО МИД России, с того времени работает в системе министерства. В 2010–2015 гг. — старший советник, советник-посланник посольства России в Австралии. В 2015–2018 гг. — заместитель директора третьего департамента Азии МИД РФ. С 20 февраля 2018 года возглавил указанный департамент. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

Ранее должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин.

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