Имран Хан заявил, что был отстранен от власти из-за независимой внешней политики Пакистана

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что причиной отстранения его от власти в апреле 2022 года стал независимый внешнеполитический курс возглавляемого им правительства.

«Мое стремление к независимой внешней политике и отказ от поддержки происходящих в мире войн вызвали недовольство у политического истеблишмента. Я нелегко пришел к такому мнению, оно сформировалось под воздействием огромных потерь Пакистана в результате сотрудничества страны с Америкой в войне с терроризмом, и не в последнюю очередь гибели в ней 80 тыс. пакистанцев», — цитирует газета The News International виртуальное обращение Хана к членам возглавляемой им оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) в связи с предстоящими 8 февраля выборами в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента).

По словам бывшего премьер-министра, его кабинет добивался мирного урегулирования ситуации в Афганистане. «Вашингтонская администрация во главе с [Джо] Байденом обвиняет меня в беспорядочном выводе войск США из Афганистана, но это далеко от истины», — подчеркнул Хан.

В качестве подтверждения миролюбивого курса своего правительства он назвал инициативы Пакистана по восстановлению добрососедских отношений с Индией и мирному решению кашмирской проблемы, а также содействие сближению Ирана и Йемена с Саудовской Аравией. «Мы разработали внешнюю политику, основанную на региональных экономических связях, и активно реализовывали эту концепцию, налаживая контакты со странами СНГ, Россией и возобновляя отношения с Китаем», — заявил в обращении политик.

В настоящее время, утверждал Хан, «Пакистан вовлечен в беспрецедентный внутренний конфликт, когда власти страны нарушают закон и конституцию, чтобы не допустить меня и мою партию к выборам в парламент».

Имран Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018–2022 гг. и был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия в парламенте. Сейчас бывший премьер-министр находится под судом и содержится в заключении по обвинению в разглашении гостайны. Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии «рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года».