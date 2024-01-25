Боррель высказался за поставки Украине дальнобойных ракет

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине нужно поставлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

«Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу „столько, сколько необходимо“ к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу», — написал глава европейской дипломатии в статье, опубликованной в среду в газете La Repubblica. «Иногда мы действовали слишком медленно, обеспечивая Украину основными боеприпасами <…>. Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — считает Боррель.

По его мнению, это должно сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии». «Война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовами, с которыми мы столкнулись», — признал верховный представитель. Оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого, по его мнению, недостаточно. Он убежден, что «победа Украины — это лучшая гарантия безопасности в Европе».