09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица Украины готовы возложить ответственность на Запад, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Об этом сообщил газете Politico украинский военный чиновник.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может прибегнуть к критике западных стран, поскольку теряет популярность среди сограждан и «будет отчаянно искать, кого в этом обвинить». Как добавил чиновник, в разговорах с коллегами он слышал жалобы на то, что Запад предоставляет помощь слишком медленно и отказывается поставлять все запрашиваемые Киевом вооружения.

Собеседник Politico выразил мнение, что без западной поддержки Украина потерпела бы поражение еще в апреле 2022 года, поскольку ее армия изначально была плохо подготовлена к вооруженному столкновению с Россией. Чиновник также сообщил, что украинские солдаты в настоящее время испытывают нехватку боеприпасов. «Мы пытаемся экономить боеприпасы, — сказал он. — Если вы можете сделать только 20-30 выстрелов в день, прогресса на поле боя не будет».