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Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ — The Economist

09:05 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны. Об этом сообщил британский журнал The Economist на своем сайте со ссылкой на источники.

По данным издания, Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену действующего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Другим наиболее вероятным претендентом называется командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет.

Затем СМИ также распространяли информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

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