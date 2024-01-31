Зеленский передумал увольнять Залужного после давления «международных партнеров» — The Times
10:20 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.
По ее сведениям, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января. В ходе этой встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. Затем Залужному было предложено подать в отставку. Когда он ответил отказом на это предложение, Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ о его отставке.
Согласно изданию, Залужный после этого вернулся в свой рабочий кабинет и проинформировал подчиненных о своем увольнении. «Я собираю вещи», — приводит издание слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) в беседе с одним из высших офицеров. Отмечается, что Зеленский был вынужден пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа. Газета подчеркнула, что США и Великобритания выразили озабоченность сообщениями о возможной отставке Залужного.
The Times добавила, что в качестве возможных преемников Залужного назывались начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, однако оба отклонили предложение стать главнокомандующим ВСУ. Издание подчеркнуло, что это также заставило Зеленского отказаться от своих изначальных планов.
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