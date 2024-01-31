Более 60% россиян стали больше гордиться своей страной — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 64% опрошенных россиян за последний год стали больше гордиться своей страной по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Две трети наших соотечественников отмечают, что за последний год стали гордиться своей страной больше (64%, 2023 г. — 62%)», — говорится в сообщении.

Исследование показало, что гордость за Россию чаще чувствуют респонденты старшего поколения (54%). Молодежь чаще думает о России с чувством надежды (44% от 18 до 24 лет и 46% от 25 до 34 лет).

Согласно данным ВЦИОМ, за последний год 52% россиян стали думать о России с чувством гордости за свою страну, 45% ответили, что испытывают веру, 43% опрошенных рассказали о любви, а также 39% ответили, что чувствуют надежду, 22% признались, что тревожатся за страну.

По данным опроса, подавляющее большинство респондентов гордятся историей и культурой России (92%). Достижения и богатства страны вызывают чувство гордости у 41% россиян, качествами народа России гордятся порядка 39%. Треть опрошенных заявили о гордости за внутреннюю политику страны (30%).