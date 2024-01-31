В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»

13:50

Во время выборов президента РФ в Москве будет проведена ставшая уже традиционной акция «Выбираем вместе 2024» программы «Миллион призов».

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Платонова, столичные предприниматели обратились организацию с инициативой проведения очередного этапа программы.

«В сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 млн человек, и 89% получили призы, - констатировал Платонов. - В 2024 году столичный бизнес предложил провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования. Призами будут 5 тыс., 3 тыс. и 1 тыс. баллов. Один балл равен 1 руб. Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы. Из новаций – одним из призов будут умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис».

Как сообщил руководитель МТПП, в связи с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи, семейные москвичи, голосующих онлайн, смогут получить дополнительные призы. В частности представители бизнеса предложили разыграть среди московских семей сертификаты номиналом 100 тыс. баллов, 50 тыс. баллов, 25 тыс. баллов и 15 тыс. баллов. «Для участия в этом розыгрыше необходимо, чтобы оба родителя проголосовали онлайн», – отметил Платонов.

Напомним, с 2020 года программу «Миллион призов» проводили уже восемь раз, участие в ней принимали более 12 млн горожан. Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта.