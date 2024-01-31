Каждый гражданин Монголии получит дивиденды как часть общего природного богатства страны
15:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все граждане Монголии 31 января стали акционерами госкомпании «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ), экспортирующей уголь, и получат в этот день дивиденды от экспорта в размере около 116,5 тыс. тугриков (около $35) за 2022 год. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ по итогам заседания правительства.
«Кабинет министров сегодня принял решение выдать гражданам, родившимся после 11 апреля 2012 года, по 1072 новых акции главной экспортной госкомпании ЭТТ. В результате прямыми акционерами и непосредственными владельцами ЭТТ стали все 3,4 млн жителей страны. Каждому сегодня перечислят 116 535 тугриков как дивиденды за 2022 год», — сказал глава монгольского правительства.
Он добавил, что выплаты за 2023 год могут составить около 286 тыс. тугриков (около $85), которые выдадут после финансового аудита. Также премьер-министр как лидер правящей Народной партии подписал с руководителями парламентских партий меморандум о совместной разработке закона о Фонде национального благосостояния (ФНБ).
«С принятием этого закона появится правовая среда для создания общего накопительного фонда для каждого гражданина. ФНБ будет состоять из фондов будущего наследия, развития, консолидированных сбережений и стабилизационного фонда. В них депонируют до 34% прибыли таких крупных предприятий, как „Эрдэнэс Таван-толгой“, „Эрдэнэт“ и „Оюу толгой“, — отметил глава кабмина.
НОВОСТИ
- 16:00 31.01.2024
- Счетная палата РФ по итогам 2023 г. выявила нарушения более чем на 2 трлн руб.
- 15:12 31.01.2024
- Ил-76 был сбит, предположительно, с использованием ЗРК Patriot — источник
- 15:00 31.01.2024
- КНР не откажется от поддержки РФ по украинскому вопросу, несмотря на давление США
- 14:32 31.01.2024
- РФ достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей — Евтухов
- 14:12 31.01.2024
- Писатель Улицкая признала, что гонорары за ее книги идут на Украину
- 14:00 31.01.2024
- В Киеве утверждают, что в бюджет поступили первые средства, конфискованные из-за санкций
- 13:50 31.01.2024
- В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»
- 13:32 31.01.2024
- Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел
- 13:20 31.01.2024
- Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
- 13:05 31.01.2024
- Отношения РФ и КНР переживают лучший период за всю их историю — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать