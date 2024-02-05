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НОВОСТИ

Сбер расскажет о возможностях искусственного интеллекта в рамках «Дня цифровой экономики» на выставке «Россия»

15:50 05.02.2024

Сбер примет участие в «Дне цифровой экономики», который пройдет 6 февраля на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Организатор мероприятия – Минцифры РФ.

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев примет участие в пленарной сессии «Главные достижения цифровой экономики России», которая начнется в 11.00 в павильоне №75 (Большой конференц-зал). В своем выступлении, которое начнется в 12:00, он расскажет о настоящем и будущем LLM технологий. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

В 14.00 в павильоне №75 (Малый конференц-зал №1) исполнительный директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Кирилл Солнцев примет участие в круглом столе «Цифровизация: взгляд в будущее», на котором эксперты отрасли обсудят перспективы ИТ-бизнеса в России, поговорят о тенденциях и трендах на ближайшие несколько лет.

С 15.20 до 16.20 в «Доме полимеров» пройдет лекция промпт-инженера Ольги Дмитриевой на тему «Промпт‑инжиниринг: мастерство взаимодействия с ИИ на примере GigaChat». Слушатели узнают, как GigaChat применяется в науке, учебе и создании разных кейсов, что такое промпт‑инжиниринг, как стать промпт‑инженером и научиться правильно задавать вопросы нейросети.

С 17.00 до 18.00 в павильоне «Минкультуры» руководитель направления Sber AI Ксения Кузнецова выступит на тему: «Генеративный AI для жизни, творчества и работы: как нейросети меняют мир к лучшему».

С 17.00 до 17.30 можно будет послушать лекцию управляющего директора по исследованию данных Sber AI Дениса Димитрова на тему «Насколько мы далеки от сильного AI». Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

На мероприятия деловой программы обязательна регистрация.

Также на Международной выставке-форуме «Россия» находится Экспозиция Сбера в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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